Reanuda clases presenciales UAEM con nuevas medidas

Con mayores filtros de seguridad, 80 nuevas cámaras de videovigilancia y un sistema de registro digital, este lunes se reanudaron las clases presenciales en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el inicio de los cursos propedéuticos.

Pese al regreso a las aulas, el acceso a la Torre de Rectoría y al auditorio Emiliano Zapata permanece cerrado, debido a que esos espacios continúan ocupados por el grupo de la Residencia Estudiantil.

El campus Chamilpa fue tomado el pasado 2 de marzo, tras el hallazgo sin vida de Kimberly en las inmediaciones de la universidad. La estudiante fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero de este año.

En marzo también desapareció Karol, al salir de clases del campus de Mazatepec y tres días después fue localizada sin vida.

Estos hechos detonaron un movimiento estudiantil que exigió mayores condiciones de seguridad dentro y fuera de los distintos campus universitarios, por lo que los estudiantes tomaron el campus Chamilpa y las instalaciones de otras unidades académicas.