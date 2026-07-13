Reanudan ataques por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz “está cerrado hasta nuevo aviso”. No, está abierto. La disputa entre Irán y Estados Unidos por el estratégico paso marítimo volvió a recrudecerse entre amenazas y ataques cruzados que hacen temblar a todo el Golfo Pérsico.

“Ormuz está abierto. Los golpeamos con dureza”, aseguró sin titubeos Donald Trump al término de otra noche de bombardeos contra Irán. Teherán “no controla el estrecho”.

En la misma línea, el Comando Central de Estados Unidos sostuvo que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para “garantizar la libertad de navegación, pese a las agresiones injustificadas, las amenazas y las declaraciones arbitrarias de Irán”.

Poco después, el mando militar informó de nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz dirigidos contra sistemas de misiles y defensa antiaérea, así como contra pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegadas en distintos sectores de la vía marítima.

Durante los dos días anteriores, una aparente calma en el estrecho y las conversaciones celebradas en Mascate entre Irán y Omán, con la participación de Qatar, habían alimentado las esperanzas de una distensión.

Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse cuando, durante la madrugada del sábado al domingo, Irán anunció el cierre del estrecho tras atacar con un dron a un buque con bandera de Chipre que, según Teherán, había ignorado las advertencias para modificar su ruta.

La respuesta de Washington fue inmediata. Lanzaron la tercera ronda de ataques de la semana contra objetivos iraníes, alcanzando 140 instalaciones militares en las inmediaciones del estrecho y elevando a 310 el número total de blancos atacados durante la semana.

Teherán respondió con ataques dirigidos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Tres misiles iraníes cayeron en Jordania, mientras que Qatar informó que tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas por esquirlas durante la interceptación de misiles lanzados por la República Islámica.

Ese escenario complica aún más las ya difíciles negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, un objetivo respecto del cual crece el pesimismo incluso dentro de la propia administración estadounidense.