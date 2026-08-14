Reanudan en su totalidad actividades en Michoacán

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó que el gobierno estadounidense reanudó por completo sus actividades oficiales en Michoacán este jueves 13 de agosto, tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y la evaluación de las condiciones en el sitio, después la suspensión de exportaciones de aguacate.

El embajador Johnson reconoció al Gabinete de Seguridad por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente. Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda.

“Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, declaró.