Reanudan parcialmente inspección de aguacate

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que el gobierno estadounidense reanuda de manera parcial sus actividades en Michoacán, “como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad” con el país.

Lo anterior tras suspender actividades ante una “amenaza” a su personal, así como la exportación de aguacate.

“Con base en los compromisos asumidos por el Gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el gobierno de los Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026”, declaró el funcionario.

Johnson agradece cooperación

Johnson agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las acciones que ha emprendido para fortalecer la seguridad, tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica”, declaró.

En su conferencia del jueves en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también apoya a las personas productoras de aguacate.

Sheinbaum comentó que se pidió a la Embajada de Estados Unidos una reunión a la brevedad, y con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección, “para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad”.

Suspensión de exportaciones genera afectación

La decisión de Estados Unidos de suspender la entrada de aguacate mexicano a su territorio trae repercusiones en las familias de Michoacán, pero no en las de productores de Jalisco, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En el mes de agosto, las exportaciones de dicha fruta al país vecino del norte ascienden a 20 mil toneladas a la semana, poco más de 80 mil al mes.