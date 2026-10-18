Reanudarán exportación de ganado por Agua Prieta

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpa), informó que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta se reanudará el próximo martes 20 de octubre.

Ello, luego de que los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, confirmaran estomatitis papular bovina en un solo becerro.

Detectan fiebre aftosa

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó el 16 de octubre que durante una inspección fue localizado un animal con una lesión cuyos síntomas podrían corresponder a fiebre aftosa, por lo que especialistas de la Comisión México-Estados Unidos tomaron muestras para su análisis en un laboratorio del Senasica, en la Ciudad de México.

Como parte de los protocolos de vigilancia y prevención, se tomaron pruebas que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica.

No se ha identificado una situación que justifique mantener suspendidas las operaciones de exportación, por lo que el cruce de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes.