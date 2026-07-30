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NacionalNación

Reaparece Adán Augusto en el Senado

Julio 30 del 2026

El senador Adán Augusto López reapareció en el Senado luego de tres semanas de ausencia, ello en medio de versiones de que le habrían retirado su visa estadounidense y de investigaciones de ese país que lo vinculan con el huachicol fiscal.

El excoordinador de Morena fue cuestionado sobre estos temas y de forma cortante respondió a los reporteros: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

Cuestionado sobre las versiones de que estaría siendo investigado en Estados Unidos, el tabasqueño reiteró: “No doy declaraciones, muchas gracias”.

Adán Augusto López, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido además señalado de haber contratado y protegido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y quien era líder del grupo delictivo “La Barredora”.

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