Reaparece alcaldesa tras cateo a su casa

Horas después del cateo realizado el lunes por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar), en la casa que habita en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, reapareció públicamente y aclaró que no fue detenida. Dijo además que no es sujeta a investigación alguna.

En declaraciones a la prensa local, la edil indicó que la diligencia ministerial se efectuó en seis o siete inmuebles —uno de ellos en donde ella reside— como parte de una investigación dirigida contra el dueño de las propiedades.

“Hablaban por ahí de alguna detención. Quiero decirles a todos que no, en ningún momento estuve detenida. Se llevó a cabo un cateo en un inmueble que yo habito”, expresó la munícipe al referirse a la diligencia realizada.

La presencia de las autoridades federales en su domicilio, dijo, obedeció a las actuaciones de una investigación en curso, que no la incluye.