Reaparece AMLO y presenta su nuevo libro “Pueblo”

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció con el fin de anunciar su nuevo libro “Pueblo”, publicado por la editorial española Planeta.

Así lo anunció el exmandatario federal a través de su cuenta de X, después de mantenerse alejado de la conversación pública tras concluir su sexenio: “Amigas y amigos. En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, ‘Grandeza’, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad”, comentó.

Desde Palenque, Chiapas, en la quinta “La Chingada”, remarcó el avance político de la cuarta transformación, que ha dado seguimiento a los tres previos movimientos que han constituido a México como un país soberano: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre la relación que el país ha tenido con Estados Unidos. Resaltando el vínculo establecido con los exlíderes Abraham Lincoln y Franklin Rooseevelt.

Cooperación de expresidentes con líderes estadounidenses

En un recuento histórico sobre lo acontecido en las tres etapas mencionadas, el morenista declara que la cooperación de expresidentes mexicanos con líderes estadunidenses durante años para perjuicio del pueblo ha sido combatida por su movimiento político.

Habló también de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quienes “fueron a entregar todos los bienes de la nación, las empresas, los bancos, las minas”, además de los ferrocarriles nacionales. Abordando la deuda, aprobada por el PRI y el PAN que ascendía a 180 mil millones de pesos, y hasta ahora, más de 8 billones de pesos.

También arremetió contra la gestión de Vicente Fox, quien, dijo, llegó al poder tras la crisis generada por Zedillo, por la cual su par estadunidense, Bill Clinton, ofreció un rescate a México, a cambio de los ingresos petroleros del país.

“Y todo el dinero del petróleo paró a una cuenta en Nueva York, un poco lo que están haciendo ahora con Venezuela”, relacionó López Obrador con la actual situación en Caracas.

Celebra gestión de Sheinbaum

López Obrador dedicó su libro a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como “un gran orgullo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”.

“Eso también me hace muy feliz, de que a quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor presidenta del mundo, la mejor entre hombres y mujeres del mundo”.

Recordó la importancia de “no robar, mentir ni traicionar al pueblo”, así como señala su slogan “con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por el bien del pueblo, primero los pobres”.

En el panorama de contrastes entre la cuarta transformación y las administraciones previas, el expresidente resaltó el aumento al salario mínimo conseguido por él, y ahora, por Sheinbaum, mencionando que durante el sexenio de Fox, sólo subió 2.56 pesos, mientras que él alcanzó los 250 pesos, y con la Presidenta ha llegado a los 315 pesos.

“De (Felipe) Calderón, ¿qué les puedo decir? Se robó la Presidencia. Cuando lo entrevistaron por el fraude y, sobre todo, por la guerra sucia, porque decían que ello era un peligro para México, trajeron dos publicistas, unos delincuentes publicistas, que ahora hay muchos, y ya muy modernos, porque y ahora ya manejan las plataformas, las redes sociales, el Internet, las granjas de bots, computadoras, para reproducir mentiras”, continúo.

El exmandatario afirmó que a lo largo del tiempo, los pueblos en México se levantan, por su cultura. Nuestro país, dijo, es una potencia cultural, mientras que Estados Unidos, es una potencia económica y militar.

“Porque ellos se fueron por lo material y nosotros nos quedamos con lo místico, con los valores culturales, morales, y eso es muy importante, mucho muy importante. Pero el otro pie, la otra columna es la historia política”.

Habla de su libro

Sobre ello habla en su libro “Grandeza”, donde une lo cultural y lo político.

López Obrador cerró su mensaje asegurando que “nos vamos a ver después”.

“Yo estoy muy bien, aunque les decía yo que mis adversarios me han dado por muerto ya. Este año, en tres ocasiones. La última, hace como un mes, salió un video donde ya estaban, este, preparando los funerales, me iban a llevar de aquí, que ya me había yo petateado, al Palacio Nacional, a velarme ahí, a cafetearme ahí.

Pues no, no, no, no, no, no. Gracias al creador y a la ciencia, y a la vida y a la suerte, estoy muy bien. Y les quiero mucho. Amor con amor se paga. Muchas gracias, muchas gracias”, concluyó.