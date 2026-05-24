Reaparece Inzunza tras llamado de Fiscalía

El senador Enrique Inzunza, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que atenderá personal y puntualmente el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de su cuenta de X, el legislador de Morena dio a conocer que este sábado recibió la citación para comparecer ante el Ministerio Público Federal. “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, afirmó.

Agregó que es un “hombre de República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso” y no se valdrá de la inmunidad procesal ni de la excepción del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Acusación

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza, y otros siete funcionarios de presunto narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Antes, el sábado la Fiscalía General de la República había dado a conocer que citó a los servidores acusados, al igual que a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal general de dicha entidad, César Jaurégui, ante la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado.