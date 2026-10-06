Reaparece Salinas de Gortari en Harvard

El expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, reapareció en Harvard donde ofreció una conferencia magistral ante alumnos que integran la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (Humas, por sus siglas en inglés).

Salinas de Gortari, quien gobernó el país entre 1988 y 1994, participó en una charla titulada “Hablemos de México” junto a Diego Salazar, copresidente de Humas 2026-2027 y alumno de la Maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.

A diferencia de exmandatarios panistas como Vicente Fox o Felipe Calderón, el priista -al igual que Enrique Peña Nieto o Ernesto Zedillo, emanados de su partido- se ha mantenido lejos del ojo público durante los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación. Sus apariciones son contadas y no suele interactuar ante medios de comunicación o foros públicos.