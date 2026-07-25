Reapertura a ganado mexicano en Estados Unidos será gradual

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció este viernes la reapertura gradual de importación de ganado de México, suspendida debido a la presencia de gusano barrenador.

En un comunicado, el USDA dijo que se trata de una reapertura coordinada y por fases de los puertos de entrada de ganado del sur, supeditada al cumplimiento por parte de México del Plan de Acción Conjunto.

Cuándo, cómo y dónde serála reapertura

A partir del 24 de agosto el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas (Arizona) al comercio de ganado, al tiempo que pondrá en marcha los trámites operativos necesarios para las posteriores aperturas de los puertos de Santa Teresa y Columbus, ambos en Nuevo México. Todos los animales que entren en Estados Unidos a través de estos puertos se someterán a una inspección completa del USDA para garantizar que no presenten ningún signo del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS).

En el comunicado, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, dijo que “proteger a Estados Unidos de la NWS y expulsar esta plaga de México de vuelta al Istmo de Darién es una prioridad máxima para el USDA”.

El USDA propuso una reapertura gradual dependiendo de los avances. Explicó que Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo en lo que respecta al gusano barrenador del Nuevo Mundo, debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentran la mayoría de los casos.