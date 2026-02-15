Reaprehenden a “El Niño de la Unión”

Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, presunto operador de una célula de la Unión Tepito, fue reaprehendido por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por incumplir las medidas de sanción.

La FGJ informó que el 20 de junio de 2022 Ángel fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por el robo a una tienda de autoservicio, sin embargo, el juez le otorgó el beneficio de la libertad asistida, bajo varias condiciones, entre ellas acudir a firmar de manera periódica.

Además, dos años después se inició una investigación en contra de “El Niño de la Unión” por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, caso por el cual se le otorgó la suspensión provisional del proceso, bajo varias medidas, entre ellas presentarse a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.

Sin embargo, durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2025.

El pasado 12 de febrero, policías de investigación localizaron a Ángel en calles de la colonia Merced Balbuena, donde fue reaprehendido y posteriormente llevado al Reclusorio Preventivo Varonil de Santa Martha Acatitla, donde determinarán su situación jurídica.