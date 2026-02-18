Reaprehenden a líder de la CTM en Oaxaca

René Balderas, uno de los líderes de la CTM en Oaxaca, fue reaprehendido por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca por el delito de extorsión en la modalidad de cobro de piso; también le fueron aseguradas dos camionetas blindadas.

El dirigente transportista fue detenido el pasado domingo 15 de febrero, tras una riña en un bar del centro de la capital del estado en el que se registraron detonaciones de armas de fuego; tras ser liberado por estos hechos, se le ejecutó la orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Según la Fiscalía de Oaxaca, René Balderas junto con otras personas arribaron a un establecimiento ubicado en la Mojonera, San Francisco Lachigoló, y, mediante intimidación amenazaron con un arma de fuego a los propietarios del negocio para exigirles el pago de 50 mil pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Tras su reaprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.