Erasmo Adrián Coronel Saucedo, señalado como primo de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, antiguo operador del Cártel de Sinaloa, fue reaprehendido en el poniente de Mérida por una orden judicial relacionada con el feminicidio de su esposa, Dulce Gabriela Colín Hernández, de 18 años, cometido el 31 de diciembre de 2013 en Candelaria, Campeche.

El caso tiene un antecedente judicial de 2020, después de permanecer más de cuatro años encarcelado, una jueza lo absolvió y recuperó su libertad, pero la Fiscalía impugnó la resolución.

Erasmo Adrián Coronel Saucedo es primo hermano de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, antiguo integrante de la estructura del Cártel de Sinaloa, abatido por fuerzas federales en julio de 2010. Su nombre apareció en las investigaciones de la Procuraduría de Campeche desde enero de 2014, cuando fue identificado como responsable del feminicidio de Dulce Gabriela Colín Hernández, con quien mantenía una relación sentimental.

El crimen ocurrió el 31 de diciembre de 2013 en un hotel de Candelaria.

Según las investigaciones, le disparó, trasladó el cuerpo a un paraje de la carretera Candelaria-Estado de México y le prendió fuego para ocultar los restos.

Su captura ocurrió el 26 de noviembre de 2026 en el poniente de Mérida, donde llevaba pocos días, según informó la SSP de Yucatán.