Rebasa IA planes de estudio en escuelas

El 48.5 % de las empresas mexicanas con más de 100 trabajadores utilizaba herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en junio de 2026, porcentaje que aumentaba a 69.9 % entre aquellas con más de mil empleados, mientras México enfrenta un déficit superior a 77 mil especialistas en ciberseguridad y las universidades tardan años en actualizar sus planes de estudio.

De acuerdo con cifras del Banco de México citadas por especialistas durante un encuentro en Guadalajara, Jalisco, el uso de IA en las empresas avanza más rápido que la formación de profesionistas. A ello se suma que el Foro Económico Mundial prevé que 40 % de las habilidades laborales cambiará hacia 2030.

Jorge Villalobos, rector de la University of Advanced Technologies (Uniat), advirtió en un comunicado que las herramientas tecnológicas se actualizan cada tres a seis meses, mientras las universidades requieren años para modificar sus programas académicos, por lo que los conocimientos adquiridos por los estudiantes pueden quedar rezagados frente a las necesidades laborales.

Señaló que la formación de especialistas en IA, automatización y seguridad informática representa uno de los principales desafíos de la educación superior en México, ante la incorporación de nuevas tecnologías en empresas e instituciones.

Explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estos cambios, debido a las limitaciones para incorporar herramientas digitales y automatizar sus procesos.

En Jalisco, alrededor de 14 mil estudiantes egresan cada año de carreras tecnológicas, de acuerdo con Carlos Bañuelos Barrios, director general de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), quien señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en solicitudes de patentes.