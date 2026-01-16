Rebasan objetivo de recaudación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante 2025 los ingresos totales del Gobierno Federal ascendieron a seis billones 45 mil 795 millones de pesos.

Según el organismo que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, con ese resultado se superó la meta establecida con el 101.6 %.

Comparado con el 2024 representó un aumento de 4.8 % para los ingresos en su conjunto del gobierno federal, con 487 mil 446 millones de pesos adicionales a lo contabilizado en 2024.

De ese monto total, 5 billones 351 mil 680 millones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos que registró un aumento de 4 % en comparación con lo captado por esa vía durante 2024.

Por el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se obtuvieron 2 billones 889 mil 32 millones de pesos es decir, 204 mil 537 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, y 3.7 % más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en un billón 499 mil 451 millones de pesos, un aumento de 91 mil 469 millones en comparación al 2024 y un crecimiento real de 2.6 %.

A través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ingresaron 671 mil 271 millones de pesos; es decir, 42 mil 907 millones más que lo registrado en 2024, lo que representa un aumento de 2.9 % en términos reales, destacó el SAT.