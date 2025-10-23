Recapturan al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang

Tres meses después de que se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México (CDMX), Zhi Dong Zhang, el chino abastecedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y CJNG, fue detenido en Cuba, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Las autoridades cubanas ya notificaron a México la recaptura del “Brother Wang”, quien será trasladado a nuestro país.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

Zhi Dong Zhang burló a la Guardia Nacional

En julio pasado, Dong Zhang se le fugó a la Guardia Nacional (GN) del arresto domiciliario, medida cautelar que se le dictó en el marco del proceso de extradición a los Estados Unidos, al que estaba sujeto.

Se fugó durante la madrugada de su casa de Tlalpan por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua.

Para ello inutilizó su brazalete electrónico –destrozándolo– y burló la vigilancia de la GN, cuyos agentes sólo realizaban vigilancia en el exterior de la vivienda ubicada al sur de la CDMX, sin conocer lo que sucedía al interior.

Huyó al estilo “Chapo”

Las investigaciones refieren que tres personas externas lo ayudaron a huir, en una maniobra que fue comparada con el escape del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en julio de 2015.

Cabe destacar que ese mismo día, una Corte Federal de Georgia, Estados Unidos, emitió una nueva orden de aprehensión contra Dong Zhang por lavado de al menos 20 millones de dólares (mdd) entre 2020 y 2021.

Tras su fuga, en los primeros días de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez que librara orden de aprehensión contra el ciudadano chino por el delito de “resistencia de particulares”, al quitarse el dispositivo de localización que le fue impuesto.

Sin embargo, el juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente para conocer del asunto, decisión que ya fue impugnada por la FGR ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la CDMX.

Primera captura de Zhi Dong Zhang

Cabe recordar que Zhi Dong Zhang fue detenido con fines de extradición a los Estados Unidos el 30 de octubre de 2024, en un operativo de la FGR, Marina, Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en una residencia de Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, de la capital del país.

No obstante, un juez federal cambió la medida cautelar a prisión preventiva domiciliaria, con vigilancia de la Guardia Nacional (GN) en una casa de Lomas de Padierna, pese a la oposición del Ministerio Público (MP) del caso, de la que después se escapó.