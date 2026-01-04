Rechaza AMLO prepotente atentado contra la soberanía

Tras la intervención militar y captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos, el exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro político.

A través de su cuenta de X, López Obrador calificó a dicho despliegue ordenado por Donald Trump como un “prepotente atentado” a la soberanía del pueblo venezolano y como “secuestro” al detención de Maduro.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar (...) Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, declaró.

Juicio práctico

Llamó a Trump a “no caer en la autocomplacencia” y actuar con “juicio práctico”. “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

Al final de su publicación, coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien momentos antes retomó las palabras de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”, concluyó.