Rechaza Andy López nexos con el huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán afirmó que no está relacionado con ninguna actividad delictiva, negando que sea dueño de alguna empresa relacionada con la venta de combustible, considerando esos señalamientos de la oposición como calumnias y mentiras.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene la conciencia tranquila y que todas las acusaciones en su contra tienen como fin dañar la imagen de su padre.

“No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso. Sin embargo, pues mentira que no mancha tizna y ellos creen que, en base a la repetición de una mentira, van a manchar una imagen”, indicó.

“No peco de ególatra en esto, no es por mí, no es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que le encabeza. Ellos quieren manchar esa imagen; Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta. Honestidad valiente, quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana, quieren manchar la imagen de austeridad y quieren ir pues quitando todos los argumentos y toda la fuerza de lo que representa el lopezobradorismo en este país, esa es su intención y esa es su campaña”, sostuvo.

Tema huachicol lo inició gobierno de EPN

López Beltrán, quien aspira a ser diputado federal de Morena por el VI distrito en Tabasco, acusó que el tema del huachicol lo inició el gobierno de Enrique Peña Nieto con su reforma energética, debido a que ahí se incluían permisos para que particulares importaran gasolinas y, al llegar López Obrador, no solo no se extendieron, sino que se limitaron.

AMLO goza de salud

Al ser cuestionado sobre la salud de su padre, López Beltrán afirmó que se encuentra muy bien de salud y dedicado en su casa de Palenque a la escritura, lamentando que regularmente los medios de comunicación le inventen enfermedades.

“Yo sé que a la gente le importa porque la gente genuinamente lo quiere, lo extraña, lo extrañamos. Está muy bien de salud, está muy bien, está contento, está dedicado a lo suyo con la misma energía que siempre ha tenido”, refirió.