Rechaza “Andy” López vínculos con Amílcar Olán

En medio de su carrera electoral para obtener una diputación federal, Andrés Manuel López Beltrán se ha desmarcado otra vez de su amigo, el empresario Jorge Amílcar Olán, quien ha sido señalado de presuntamente beneficiarse de su cercanía con el político tabasqueño para obtener contratos preferenciales en obras insignia del obradorismo como el Tren Maya, en la venta y suministro de balasto.

La vorágine mediática que ligó a Amílcar Olán con los hermanos Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán comenzó en el año 2024, cuando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer una posible red de tráfico de influencias en torno a proyectos emblema del gobierno de la llamada 4T.

El 24 de julio de 2024, los hijos del expresidente emitieron una carta a la opinión pública en la que aseguraron que “no existe ninguna prueba” en torno a las acusaciones de corrupción en su contra.

“Creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados (...) todo tiene un límite”, expresaron los hermanos en el documento, que fue publicado en el periódico La Jornada.

Andy y Gonzalo López Beltrán se dijeron víctimas de acoso y persecución desde que eran niños, lo que calificaron como “dificultades que otras personas no suelen padecer”.

Ambos coincidieron en que su padre, como fundador de Morena y líder moral de la llamada Cuarta Transformación, era la persona más atacada, difamada y espiada “en la historia de este país”.

Desde 2024, niega favorecer a empresas de Olán

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno”, apuntaron en relación a Jorge Amílcar Olán Aparicio y su empresa Romedic.

Según las investigaciones, se les acusaba de haber tejido una red de corrupción política con la finalidad de beneficiar con contratos y presupuesto público del Insabi, de gobiernos estatales y de Pemex.

Los López Beltrán, sin embargo, aclararon que conocen al empresario desde hace algunos años en Villahermosa, Tabasco, porque él se dedica a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción, sin relación comercial con ningún nivel de gobierno.