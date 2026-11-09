Rechaza Carlos Ugalde señalamientos de fraude

En medio del escándalo de corrupción que involucra a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, rechazó los señalamientos de Morena, que lo acusa de haber perpetrado un supuesto fraude en la elección presidencial de 2006.

En un video publicado en redes sociales, Ugalde afirmó que se trata de acusaciones sin sustento y recordó que han pasado 20 años desde aquel suceso electoral, cuyos resultados, dijo, ya fueron examinados por el Tribunal Electoral, autoridad independiente del IFE y del Gobierno, que valoró las pruebas presentadas y declaró válida la elección.

El exconsejero presidente sostuvo que el Instituto de 2006 no era una oficina personal, sino un órgano colegiado integrado por nueve consejeros, vigilado por todos los partidos políticos y respaldado por el servicio profesional electoral en todo el país, con más de 900 mil ciudadanos seleccionados mediante sorteo para recibir y contar los votos en las casillas.

“¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, cuestionó.

Declaraciones de Fox

Ugalde calificó las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, en las que asegura que “yo hice ganar a Felipe Calderón”, como “irresponsables y erráticas”, mismas que dijo, han alimentado la confrontación y la confusión. Aclaró que una cosa era lo que quería Fox y otra distinta las decisiones del IFE, ya que el exmandatario no controlaba al Instituto ni participó en el conteo de votos.

Luis Carlos Ugalde aclaró que actualmente no es diputado, senador, gobernador ni forma parte de partido político alguno, sino un ciudadano con derecho a expresar sus opiniones y vivir en libertad con su familia.

Afirmó que, como expresidente del IFE, está sujeto al escrutinio público y seguirá rindiendo cuentas, porque ello contribuye a fortalecer la democracia, pero advirtió que ello no implica aceptar acusaciones personales sin pruebas.