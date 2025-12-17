Rechaza Claudia cualquier intervención en México

Luego de que el lunes el presidente de EU, Donald Trump, anunció que declarará el fentanilo como un "arma de destrucción masiva" e insistiera que pronto comenzarán los ataques contra los cárteles vía terrestre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno está en contra de cualquier intervención, e indicó que la soberanía, la territorialidad, no están a discusión bajo ningún motivo.

La mandataria federal señaló que hay colaboración y coordinación en distintos temas con el gobierno de Estados Unidos, pero "nunca la violación a nuestra soberanía".

Dijo que su gobierno analizará exactamente las implicaciones y alcances que tiene el declarar en el país vecino el fentanilo como un "arma de destrucción masiva", pues indicó que también tiene un uso médico.

Señaló que más allá de perseguir a aquellos que generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a la causa en el consumo de las drogas.

"Dada esta orden ejecutiva se podía prever que el gobierno de EU insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya nos ha comentado en las llamadas telefónicas, ¿la postura de México sería la misma?", se le preguntó.

"La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía", dijo.

Plan Michoacán

Y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la presidenta de México, encabezó la entrega de basificaciones a 270 nuevos trabajadores de la salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, que se incorporan a hospitales rurales y de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"Al definir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones, hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo.

"Entonces el día de hoy es lo que se presenta, además, algunos de ellos cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras, entonces son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán", señaló Sheinbaum en la conferencia matutina.

No se requiere tanta burocracia para elecciones

Más adelante, tras la petición del INE de mantener los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ante su posible desaparición en la próxima Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se requiere tanta burocracia para llevar a cabo elecciones, y consideró que se duplican muchas funciones.

La mandataria federal señaló que todavía no hay una propuesta definida, pues los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral están escuchando todas las voces en foros por todo el país.