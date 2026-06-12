Rechaza Cosío rumores sobre restricción migratoria

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, rechazó las versiones sobre una supuesta cancelación de su visa estadounidense y atribuyó los señalamientos a una campaña de desprestigio en contra de Morena y de su administración.

El mandatario afirmó que no enfrenta investigaciones ni restricciones migratorias por parte de autoridades de Estados Unidos y sostuvo que mantiene una relación institucional normal con representantes de ese país.

“Hay toda una guerra sucia nacional e internacional contra el movimiento, y yo no estoy exento de ello”, declaró al ser cuestionado sobre las versiones difundidas en la entidad durante los últimos días.

Castro Cosío aseguró que mantiene una buena relación con el gobierno estadounidense. Incluso sostuvo que cuenta con una invitación para asistir a actividades conmemorativas por la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

El gobernador también negó que las versiones involucran a integrantes de su familia, entre ellos su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro.

“Es una vil mentira”, expresó al rechazar que exista alguna acción migratoria o investigación relacionada con su entorno familiar.

Sin mencionar casos específicos, Castro Cosío sostuvo que actores políticos han intentado aprovechar el tema para “sembrar dudas entre la población”, expresó, al tiempo que reiteró que su administración actuará con transparencia frente a cualquier señalamiento.