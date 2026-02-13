Rechaza CSP a Ruth González para gubernatura de SLP

Luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó de manera pública a la senadora Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, cargo que en la actualidad ocupa su esposo, Ricardo Gallardo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular.

“Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”, expresó durante su conferencia matutina.

Asimismo, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de Manuel Velasco en Palacio Nacional y si sostuvo alguna reunión con él: “No, no sé con quién vino, pero conmigo no se reunió”, respondió.

La presidenta aclaró que los trabajos relacionados con la reforma electoral se realizan con la Secretaría de Gobernación y que ella no tenía conocimiento de la visita del senador.

Horas antes de su visita a Palacio Nacional, Velasco levantó la mano a favor de la senadora Ruth González, a quien señaló como puntera en las encuestas para suceder a su esposo en el gobierno potosino.

Sheinbaum recordó que la prohibición del nepotismo electoral quedó establecida en la Constitución, al señalar que a partir de 2030 ningún familiar podrá suceder de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular, ya sea diputado, senador, gobernador o presidente de la República.

En otro tema, tras exhibir otra vez los apoyos que recibían las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sheinbaum Pardo defendió que ella puede hablar de los recursos que se derrochaban en la SCJN porque “es un asunto de interés público”.

En el Salón Tesorería volvió a exhibir los apoyos que recibían las ministras y los ministros como: telefonía celular, compras de ropa, mantenimiento de elevadores, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos, traslado de objetos, gestión de boletos y cortesías, y servicio de meseros y valet parking, entre otros.

“Todo esto lo pagaba el erario público, el pueblo a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas”, declaró.

Descarta operaciones conjuntas Me´xico-EUA

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la participación de los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en una reunión convocada por el Comando Norte de Estados Unidos (Usnorthcom), en Estados Unidos, no implica la firma de acuerdos ni compromisos adicionales, y subrayó que la cooperación bilateral no contempla operaciones conjuntas en territorio mexicano.

Además, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó de la compra de acero para el muro fronterizo para contener la entrada de fentanilo y la migración ilegal, la presidenta reiteró su rechazo a los muros.

Recordó que hace unos días estuvo de gira en Tijuana, Baja California, donde inauguró puentes vehiculares.

Refuta dichos de presidenta de la Comunidad de Madrid

Y al ser cuestionada sobre los dichos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien comparó al gobierno mexicano con la “dictadura cubana” al manifestar su oposición a los “regímenes autoritarios” en América Latina.

Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que los señalamientos son falsos y defendió el carácter democrático de su administración.

“No sé si valga la pena contestarle, la verdad, pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice”, expresó.

No hay información oficial sobre cierre aéreo

Y respecto al cierre aéreo en El Paso, Texas por posible presencia de drones de un cártel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que todavía no hay información oficial y añadió que las justificaciones de Estados Unidos ni siquiera mencionan a México.