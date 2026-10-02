Rechaza CSP que reforma sancione memes y sátira

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la reforma al artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que fue aprobada por el Senado, no propone, en ningún artículo, sanciones a memes o a la sátira política, sino que tiene por objetivo evitar fraudes con el uso de herramientas de inteligencia artificial para replicar la imagen del gobierno.

“No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando inteligencia artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito. O que salga un secretario clonada su voz para hacer un fraude, eso es un delito. Eso es lo que aparece en la ley, que no se puede hacer fraudes. No la sátira política, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del gobierno”, explicó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que la intención es que haya un instrumento jurídico que permita sancionar el fraude con el uso de la imagen gubernamental y que regrese el dinero a las personas que hayan caído en este delito.

No a fabricar prueba en caso Ayotzinapa

Y tras cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la presidenta aseguró que jamás se va a fabricar una prueba en el caso Ayotzinapa, y defendió la nueva etapa de la investigación con evidencia científica ante una primera parte basada en testimonios.

Sheinbaum Pardo aseguró que se está cumpliendo con la ley y hay Estado de derecho, además que para todo tiene que haber pruebas.

“No hay ninguna fabricación de nada. Y al contrario, hay mucha solidez en las pruebas que se están presentando. Se está cumpliendo con la ley, y en un caso tan delicado, jamás se va a fabricar una prueba. ¡Imagínense, sería gravísimo!”, externó la mandataria.

Desestima críticas de Calderón a la democracia

En otro tema, tras la participación de Felipe Calderón en el Foro América Libre 2026, donde habló de democracia y acusó a Morena de implementar un régimen, la presidenta Sheinbaum criticó que partidos de oposición llamen a expresidentes a representarlos con discursos hipócritas y los acusó de no trabajar en territorio porque “son clasistas y racistas”.

“Primero la hipocresía, ¿cómo Calderón habla de democracia? Si llega al poder con un fraude electoral y luego habla de democracia. Te dedicaste, entre otras cosas, a hacer pactos con los dueños de los medios para evitar que se dijera la verdad en aquella época y habla de libertad de expresión. Se atreve a decir que hay problemas con la delincuencia organizada y supuestamente vínculos con el poder, cuando puso a García Luna de secretario de Seguridad; es de verdad, de no creerse, de no creerse”, declaró.

La mandataria cuestionó: “¿Cómo no le da vergüenza?”. Y acusó a Movimiento Ciudadano (MC), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar a expresidentes para realizar conferencias o propaganda previo al inicio del periodo electoral.

Además, Sheinbaum Pardo dijo que no estaba de acuerdo con lo que hicieron con la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos.

“No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia”, indicó.

Acuerdos para producción de aguacate

Por otra parte, Sheinbaum firmó este 1 de octubre dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

A través de sus redes sociales, compartió una foto con empresarios del sector, principalmente de Michoacán, y destacó que este producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.

Además de fortalecer la producción de aguacates, los acuerdos prevén la seguridad y sanidad.

Así también, la presidenta de México destacó que en su gobierno el desarrollo nacional se impulsa a través del aumento del 111 por ciento en la inversión del Fondo de Investigación para proyectos de ciencia y tecnología con mil 676 millones de pesos (mdp) adicionales respecto al 2025; así como con la colaboración entre investigadores, instituciones y universidades en objetivos concretos.