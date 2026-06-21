Rechaza Delgado soborno a Sección 22

Mario Delgado Carrillo, titular Secretaría de Educación Pública (SEP), rechazó que el Gobierno Federal haya “sobornado” a la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de que levantaran su plantón en la Ciudad de México.

-“¿Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran?”, se le preguntó.

-“No, no, eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho, se hace un trabajo de diagnóstico serio con ellos, y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad”, respondió el secretario.

Entrevistado por medios de comunicación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290, Delgado Carrillo reiteró que no otorgó este recurso para negociar el fin al paro nacional de los maestros ante sus exigencias de abrogar la Ley del Issste 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.

Hay recursos para atender rezagos

Sobre el origen de los 800 millones de pesos, el secretario aseguró que la SEP tiene recursos para atender el rezago educativo, sobre todo de Chiapas, Oaxaca Guerrero, y son principalmente para atender demandas de maestros, crear plazas y extender las horas de trabajo.

El funcionario señaló que la SEP hace un diagnóstico ocupacional para conocer dónde están las plazas, las escuelas y determinar dónde hacen falta. A partir de eso, dijo, es cómo se van aceptando los recursos. Precisó que este recurso que brindó la SEP no pasa por integrantes de la CNTE o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Todo, todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE. Todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato”, informó al agregar que el Gobierno Federal ha presentado —en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum— las cifras oficiales destinadas a terminar con el rezago educativo.

“A nosotros nos interesa cerrar la brecha educativa, que no haya rezagos, que haya oportunidades para todos”, mencionó.

Reiteró que los recursos se destinan conforme a las necesidades de instituciones educativas de nivel básico y telesecundarias.