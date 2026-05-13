Rechaza Israel acusaciones de maltrato de activistas

La embajada de Israel en México rechazó acusaciones de maltrato y acoso sexual de activistas de la Global Sumud Florilla rumbo a Gaza que llevan ayuda humanitaria, y defendió el “bloqueo naval legal” sobre la Franja.

La embajada, a cargo de Eitnat Krantz Neiger, señaló “acusaciones graves, carentes de sustento factual” y “basadas en narrativas falsas promovidas por actores con claros intereses políticos e ideológicos”.

“Israel mantiene un bloqueo naval legal sobre la Franja de Gaza como parte de la lucha contra la organización terrorista Hamás y en cumplimiento de su obligación de proteger la seguridad de sus ciudadanos e impedir la transferencia de armamento, materiales de doble uso y otros recursos susceptibles de ser utilizados en beneficio de Hamás y de otros grupos terroristas que operan en la zona”, defendió.

Mencionó que las personas integrantes de la Flotilla fueron advertidas “con claridad y anticipación” de que Israel haría cumplir el bloqueo naval: “A pesar de ello, declararon públicamente que su intención era llegar directamente a Gaza desafiando dicho bloqueo”.