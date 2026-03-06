Rechaza Jorge Romero alianza con el PRI

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó la invitación de su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, para conformar una coalición opositora de cara las elecciones intermedias del 2027.

Ello, luego de que Alejandro Moreno Cárdenas sentenció que su partido siempre ha estado a favor de construir coaliciones para enfrentar a Morena y por ello realizó el llamado al PAN, pero incluso también al PT y PVEM, partidos aliados al oficialismo.

Sin embargo, Jorge Romero, no cerró la puerta a una coalición opositora en el 2030 y ello dependerá del resultado de las elecciones intermedias.

Asimismo, calificó como “histriónica” la invitación de “Alito” Moreno y dijo que, aunque respeta cualquier intento por fortalecer a la oposición, su partido apuesta por competir con su propia fuerza electoral.

“Nunca voy a caer en la tentación de que entre oposición nos estemos dando”, apuntó.

“Hay veces en que una coalición aumenta votos, hay veces en que también los resta. Esto es ciencia electoral”, señaló.