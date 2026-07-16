Rechaza Marina del Pilar traición a México

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó este miércoles haber compartido información confidencial con autoridades extranjeras, luego de la difusión de audios en los que presuntamente se ofrece a proporcionar datos relacionados con las Mesas de Seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria estatal aseguró que el contenido difundido fue manipulado y sacado de contexto, además de atribuir su origen a una operación política encabezada por el exgobernador Jaime Bonilla.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a la patria; nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de México o la integridad de nuestras instituciones”, declaró.

Marina del Pilar sostuvo que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional y afirmó que lo expresado en la conversación filtrada ocurrió en el contexto de un asunto personal relacionado con la cancelación de su visa estadounidense.

Acusa manipulación de los audios

Según explicó, el encuentro en el que se grabó la conversación ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, luego de que Jaime Bonilla le ofreciera reunirse con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

La gobernadora aseguró que aceptó el encuentro de buena fe, pero posteriormente descubrió que las personas que participaron en la reunión no representaban a ninguna autoridad estadounidense.

“Hoy queda claro para todos: fue una trampa”, afirmó.

De acuerdo con su versión, durante la reunión los asistentes le hablaron de presuntos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero con el objetivo de sorprenderla y generar el contexto que posteriormente aparece en los audios difundidos.

Marina del Pilar insistió en que las grabaciones fueron editadas para construir una narrativa falsa.

Asimismo, reiteró que únicamente posee dos cuentas bancarias en México y negó nuevamente tener cuentas en el extranjero.

Señala a Jaime Bonilla

La gobernadora responsabilizó directamente al exmandatario estatal de haber organizado el encuentro y de utilizar ahora la grabación con fines políticos, al inicio del proceso preelectoral.

Finalmente, Marina del Pilar aseguró que continuará al frente de su administración sin distraerse por lo que calificó como una campaña de desprestigio.