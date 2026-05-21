Rechaza Maru Campos ignorar llamada de CSP

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó que exista una negativa de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por un operativo en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal aclaró que nunca ignoró llamadas de la presidenta y sostuvo que ambas mantienen comunicación directa.

“Ella y yo nos tenemos en el teléfono celular”, afirmó Campos, al explicar que la llamada de Sheinbaum se realizó al llamado “teléfono rojo”, instalado solo en la oficina gubernamental.

“No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió marcarme por el teléfono rojo, yo estaba fuera de la oficina atendiendo reuniones. El teléfono rojo nada más lo tienes en la oficina”, señaló.

La gobernadora añadió que posteriormente se reportó con el equipo presidencial e incluso manifestó su disposición para viajar a la Ciudad de México y reunirse con la mandataria federal.

Campos también aseguró que desconoce las razones por las que Morena y actores federales endurecieron sus críticas en su contra tras el operativo ocurrido en Chihuahua.

“Han sido muy duros en decir que una servidora traicionó a la patria y que dejó entrar a los agentes norteamericanos, y pues es una completa mentira”, sostuvo.

Sin embargo, Maru Campos insistió en que ella no sabía que hubiera personal extranjero en territorio chihuahuense.

Campos afirmó que el único funcionario que conocía con antelación sobre la presencia de los estadounidenses era el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación, quien falleció en el accidente.

Niega boicot de marcha de Morena

Además, la gobernadora de Chihuahua, negó de forma categórica los señalamientos de Morena sobre que había movilizado recursos para impedir que se llevara a cabo la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que la dirigencia del partido guinda denunciara un presunto boicot a la movilización con cierres de carreteras, infiltrados y hasta obras improvisadas para impedir el paso del contingente.

Sobre el incidente que sufrieron algunos simpatizantes de Morena en el aeropuerto internacional Roberto Fierro, donde manifestantes los recibieron a grito de “¡Fuera Morena!”, la mandataria aseguró que si los políticos se pusieran a trabajar se evitarían esta situación no solo en Chihuahua sino también en varios estados.