Rechaza México ruptura diplomática de Perú

Luego de que el gobierno de Perú anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, rechazó la decisión y sostuvo que el gobierno mexicano ha actuado “de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”.

La reacción del gobierno peruano ocurrió tras el otorgamiento de asilo político a la exministra Betssy Chávez, quien enfrenta un juicio por rebelión.

Velasco explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó oficialmente al gobierno de Perú sobre la concesión del asilo, junto con una solicitud de salvoconducto para que Chávez pudiera salir del país.

“Esto se hizo en apego a una larga tradición de asilo diplomático y político arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas”, señaló Velasco.