México rechazó “con profunda preocupación” en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), además del uso del término “narcoterrorismo”.

El representante mexicano, Alejandro Encinas, indicó que la Organización ya cuenta con mecanismos de cooperación apegados al derecho internacional con la finalidad de enfrentar al crimen organizado sin recurrir a “instrumentos anacrónicos” de la Guerra Fría.

Durante su intervención, hizo un llamado a no establecer un vínculo automático entre delincuencia organizada transnacional y los grupos terroristas o extremistas violentos, porque afirmó que se tratan de fenómenos diferentes que cuentan con marcos jurídicos específicos para su tratamiento en el ámbito internacional.

Agregó que México reconoce que pueden existir intersecciones operativas, logísticas y financieras entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo, de forma particular en ámbitos como el financiamiento ilícito o el tráfico de armas, que deben acreditarse caso por caso.

“Rechazamos categóricamente el uso del término narcoterrorismo, pues esta acepción no cuenta con una definición consensuada y sigue siendo motivo de debate a nivel internacional.

“La decisión unilateral de una organización como terrorista, conforme al derecho interno de un Estado, no modifica las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza, ni autoriza operaciones militares en el territorio de otros Estados, pues el único órgano internacional competente para determinar grupos como terroristas es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, dijo.

Instituciones democráticas y de seguridad

Encinas declaró que el crimen organizado transnacional se combate fortaleciendo las instituciones democráticas y de seguridad; reduciendo el mercado de las drogas; mejorando los sistemas de justicia; combatiendo el tráfico de armas y el lavado de activos; desarticulando las redes financieras ilícitas; y promoviendo la cooperación policial y judicial.