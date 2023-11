Ricardo Monreal reapareció en la sede del Senado de la República y rechazó que su retorno a su escaño sea como “salvador de las reformas” y temas pendientes en la agenda legislativa.

En entrevista, se dijo contento de regresar al Senado, y al ser cuestionado si es el salvador de los temas y reformas pendientes, lo rechazó tajantemente y dijo que “es pedante una postura así”.

Quien buscó la candidatura presidencial de Morena se pronunció también porque sea el pleno del Senado y no el presidente Andrés Manuel López Obrador el que elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado”, dijo.

Sin embargo, declinó opinar sobre si la terna integrada por Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos está cuesta arriba.

Manifestó cautela al no declarar si Ernestina Godoy, actual fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, sería una buena ministra en la SCJN en caso de que el presidente López Obrador tuviera que hacer la designación de manera directa.