Rechaza Montiel campaña anticipada de López Beltrán

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, salió en defensa del exsecretario de Organización de su partido, Andy López Beltrán, quien ha sido señalado por realizar presuntos actos anticipados de campaña en su natal Tabasco, en donde busca competir por una curul en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa de este martes, la dirigente guinda explicó que López Beltrán, quien es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente se desempeña como consejero nacional de Morena, por lo que tiene tareas “como todos los militantes” en materia de organización.

Montiel Reyes sostuvo que el tabasqueño está haciendo “lo que le estamos pidiendo a toda la militancia”, como combatir la desinformación, entregar ejemplares del periódico Regeneración y convencer a más personas de sumarse al proyecto de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Pide a May respetarreglas de austeridad

Sobre el gobernador de Tabasco, Javier May, quien fue visto viajando en primera clase la semana pasada, la morenista Ariadna Montiel reconoció que “no está bien viajar en primera clase”.

“Todos debemos mantener las reglas de austeridad, todos. Nuestra presidenta mantiene esa política. Hay que respetar eso, yo creo que es para todos”, exigió.

La presidenta de Morena expresó su aprecio al gobernador May, quien en el pasado fue su jefe, y a quien calificó como “un hombre bueno, trabajador y muy empeñado en sus tareas”.

Si buscan reelección no deben pedir licencia

En otro tema, Ariadna Montiel puntualizó que los diputados federales de Morena que busquen la reelección para 2027 no deben pedir licencia aún y el partido les garantizará las condiciones para que puedan competir una vez más el cargo.

Montiel Reyes precisó que varios diputados federales se han acercado al partido para preguntar si deben pedir licencia para competir por la Coordinación Distrital en Defensa de la Soberanía y la Transformación que les corresponde, a quienes les ha recomendado no pedir licencia.

“Pero, de hecho, nosotros somos quienes hemos propuesto, hemos analizado que no haya necesidad de hacerlo”, dijo