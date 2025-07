Rechaza Noroña crear comisión en Morena

Tras pronunciarse en contra de la propuesta de crear en Morena una comisión nacional evaluadora de incorporaciones que funcione como filtro para aprobar a nuevos militantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a salir en defensa del senador expanista, Miguel Ángel Yunes Márquez, cuya afiliación al guinda fue frustrada por el rechazo de militantes encabezados por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña reveló que no era la intención de Yunes Márquez afiliarse a Morena, pero se vio comprometido por las circunstancias y por la invitación que le hicieron para pertenecer al partido en el poder.

Afiliación

“La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación, él estaba bien sin afiliarse a Morena; pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial, ni más ni menos”.

El presidente del Senado opinó que en la sesión del Consejo Nacional de Morena del próximo 20 de julio, no debe aprobarse la creación de una comisión que dictamine quién puede incorporarse al partido.

“Yo creo que el estatuto debería plantear conductas que no son aceptables y tan tan; una comisión que decida quién entra y quién no, me parece excesiva”.