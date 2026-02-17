Rechaza paraestatal crisis eléctrica en Península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que exista una crisis eléctrica en la Península de Yucatán y aseguró que el suministro de energía en el sureste de México está garantizado.

A través de una ficha informativa difundida por su Coordinación de Comunicación después de que El Universal publicó una nota titulada “CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán”, la empresa paraestatal aseguró que durante el “periodo neoliberal” el sureste de país careció de planeación en materia eléctrica.

“Sin embargo, el Gobierno de México y la CFE inició, en 2022, la construcción de las Centrales de Ciclo Combinado Mérida IV y Riviera Maya Valladolid que en conjunto aportarán mil 519 MW a la Península de Yucatán, con los cuales no existe riesgo alguno de colapso eléctrico en la Península”, afirmó la dependencia.

En su boletín, informó que se tiene proyectado la instalación de cuatro Unidades móviles que aportarán 100 MW adicionales a la región y que la rescisión del contrato CFEn-CONT-DIE-004-2025 con Mejicali Turbine Energy (MTE), que este diario señaló, “fue una decisión fundada, necesaria conforme al marco contractual”.

Según la CFE, el proveedor incumplió desde el inicio con sus obligaciones básicas al no instalar los equipos en tiempo y no haber presentado la garantía de cumplimiento exigida por el propio contrato.

De acuerdo con la Comisión Federal, después de la rescisión, CFEnergía realizó inspecciones con fedatarios públicos para documentar el estado real de los equipos y, ante una presunta falta de acciones de MTE, se procedió a reubicarlos dentro de los mismos sitios para llevar a cabo obras “indispensables”.