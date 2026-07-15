Rechaza sanción por violencia política de género

Tras ser sancionado por cometer violencia política de género en contra de Grecia Quiroz, el senador Fernández Noroña acusó al Tribunal Electoral de Michoacán de cometer una “arbitrariedad” y aseguró que decirle “fascista” a la presidenta municipal de Uruapan por sus aspiraciones electorales no implica ninguna agresión.

Para justificar sus críticas hacia la líder del “Movimiento Independiente del Sombrero”, Noroña aseguró en un video publicado en sus redes sociales que hubo una “evidente intención electoral” en que Quiroz responsabilizara a Raúl Morón, quien aspira a ser candidato de Morena para la gubernatura de Michoacán, del asesinato de Carlos Manzo.

Según consideró, si hubiera llamado fascista a un hombre “que entra en sustitución de su mujer asesinada” nadie le diría que está cometiendo violencia política en razón de género, motivo por el que calificó como “un despropósito” la sentencia del tribunal estatal.

“¿Cómo decir que se despertó la ambición, que tiene una clara intencionalidad electoral y que es fascista esa persona es violencia política de género? ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad?”, cuestionó el legislador a las magistraturas que por unanimidad fallaron en su contra.