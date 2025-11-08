Rechaza SCJN la revisión de sentencias

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “bateó” un proyecto de su ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que abriría la puerta para que la actual integración del Alto Tribunal revisara sentencias emitidas por anteriores ministros.

Por mayoría de votos, los ministros declararon improcedente un recurso de reclamación del Poder Ejecutivo contra el voto de calidad que el expresidente de la extinta Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, emitió para romper un empate en la discusión de un amparo contra diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar su proyecto, Aguilar Ortiz consideró que los integrantes de la Segunda Sala se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad sobre una ley que definió el funcionamiento de la industria eléctrica.

“Este tema ha adquirido cierta preocupación mediática, pero lo que estoy poniendo sobre la mesa, en lo que hago énfasis, es que en la anterior integración, en este caso de la Segunda Sala, se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de gran importancia en la vida pública de nuestro país”, indicó.

Voto ilegal

Para el oaxaqueño, el voto de calidad que emitió Pérez Dayán fue ilegal, debido a que no se apegó a la Ley de Amparo y consideró que el recurso de reclamación presentado por el Ejecutivo federal para combatir esa decisión era procedente.

Sin embargo, sus homólogos señalaron que el recurso de reclamación no procede contra una votación o la emisión de un voto de calidad cuya aplicación, dijeron, no puede analizarse de forma descontextualizada de la sentencia, debido a que solamente en esta cobra sentido.

“La consecuencia última de reconocer la procedencia del recurso de reclamación contra la emisión del voto de calidad equivale a reconocer la posibilidad de impugnar la sentencia, dado que en caso de ser fundados los agravios el asunto se revisitaría para una nueva votación con la oportunidad de cambiar el sentido del fallo”, señaló el ministro Irving Betanzo Espinosa.