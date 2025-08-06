Rechaza Segob los matrimonios infantiles

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), urgió a terminar con los matrimonios arreglados y las uniones infantiles, además que rechazó el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la violencia sexual contra niñas.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), Rosa Icela Rodríguez dijo que estos fenómenos son de alta prioridad para la presidenta de México.

La titular también llamó a sancionar a quienes violentan a las niñas o las obligan a unirse antes de cumplir 18 años.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, y la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez, presentaron la estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, que focalizará sus acciones en 50 municipios del país.

Esta estrategia contempla que los recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam), administrado por la Secretaría de las Mujeres, se asignen en los 50 municipios con mayor número de casos de violencia sexual, uniones forzadas y embarazos adolescentes.