Rechaza Sheinbaum que haya acuerdo con la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, una iniciativa destinada para, supuestamente, fortalecer la colaboración entre EU y México en la lucha contra los cárteles.

“No hay ningún acuerdo para una operación que se haya acordado recientemente con la DEA”, señaló.

“Quiero hacer una aclaración: el día lunes emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman ‘Portero’. No hay ningún acuerdo con la DEA.

La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”.

SRE pedirá a embajada de EU aclarar comunicado

Además, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pondrá en contacto con la Embajada de EU en México para aclarar el motivo de por qué la DEA emitió un comunicado afirmando que el Gobierno de México había firmado un acuerdo para crear el Proyecto Portero para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La mandataria federal señaló que por este tema no se afectará la relación con Estados Unidos ni el acuerdo en materia de seguridad que se prevé que se firme pronto.

Y ante el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, en donde el gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la mandataria llamo al no intervencionismo y llamó a resolver las diferencias con diálogo.

Recordó que los principios de política exterior de México plasmada en la Constitución señalan la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, y la solución pacífica de controversias.

A discusión permanencia de OPLES

Y en el marco de la discusión de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se debatirá la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Cuestionó “qué tanto sentido” tienen los OPLES cuando ya se cuenta con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Todo está a discusión, se abre la discusión”, dijo la mandataria federal sobre la posible incorporación de estos organismos locales a la estructura nacional.

Arrancan las Rutas de la Salud

Así también, la jefa del Ejecutivo encabezó la puesta en marcha de las Rutas de la Salud, un nuevo mecanismo de distribución de medicamentos que, en su primera semana, entregará 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8 mil 61 Unidades Médicas del IMSS Bienestar en los 23 estados federalizados.

“A partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, en la que realizó un enlace con las 23 gobernadoras y gobernadores que se han sumado al IMSS Bienestar.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las Rutas de la Salud comienzan, del 19 al 23 de agosto, con mil 006 rutas logísticas que entregarán los primeros 10 mil 497 kits con el apoyo logístico de Birmex. Mientras que la próxima semana dicho proceso se implementará en hospitales.

Confirma deportación de Julio César Chávez Jr

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el boxeador Julio César Chávez Jr fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum explica por qué no habló sobre Bermúdez

Y al ser cuestionada sobre el tema con Adán Augusto, la mandataria explicó que en la reunión que tuvo el lunes en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, no se habló del caso del exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, relacionado con el grupo delictivo “La Barredora”, insistió en que se revisaron temas legislativos.

“Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, va una iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial.

Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas, y vamos a enviar también el Paquete Económico, hablamos de eso (…)”, respondió al señalar que también se habló de la reforma electoral con los coordinadores.

“Pero no tocamos ningún otro tema”, insistió la titular del Ejecutivo federal.