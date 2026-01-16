Rechaza Sheinbaum que México vaya hacia un régimen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma electoral que preparan no busca desaparecer lo que ha funcionado en el sistema electoral, y rechazó de manera categórica las acusaciones de que el país se encamine hacia un régimen autoritario.

La mandataria explicó que la iniciativa aún se encuentra en proceso de análisis interno y diálogo político, particularmente con los partidos aliados del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), quienes han manifestado reservas en temas como la reducción de prerrogativas.

Indicó que dichos acercamientos serán encabezados por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial, con el objetivo de alcanzar consensos.

Sheinbaum subrayó que la reforma electoral no pretende eliminar instituciones o mecanismos que han dado resultados, pero sí corregir aspectos que generan inconformidad social, especialmente en materia de fiscalización de recursos y sanciones a candidaturas que rebasan topes de gasto.

Todavía no tenemos la propuesta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que "todavía no tenemos la propuesta" para la reforma electoral, pero aseveró que es para fortalecer la democracia.

Sheinbaum Pardo aseguró que no se le quita autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Ni se le quita autonomía al INE", indicó Sheinbaum Pardo. "Es una propuesta que le va a gustar a todos", declaró.

Además, la titular del Ejecutivo federal ironizó que le pusieron "Ley Maduro" e incluso dicen que hay autoritarismo ante la propuesta.

Vamos a consolidarla para que ayude a fortalecer la democracia, expresó al mencionar que se está definiendo si entra en vigor en 2027 y la propuesta podría quedar la primera semana de febrero.

Pluris deben elegirse de manera distinta

Además, señaló que debe haber la garantía de la representación de las minorías, la reducción de los gastos, porque las elecciones en México son de las más caras y que los plurinominales deben elegirse de una manera distinta, sin una lista de la cúpula de los partidos.

Además, mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país: "Eso se llama democracia participativa". También la participación de los mexicanos en el exterior.

Mencionó que en el encuentro en Palacio Nacional se tocó el tema de los regidores en los municipios, porque no tiene caso que sean muchos.

Sobre el tema del desafuero, la presidenta dijo que se está analizando el tema "hasta qué punto".

Aclaró que la reforma electoral que prepara su gobierno respetará la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación de las minorías.

Desaira propuestas de reforma electoral

Y sobre las propuestas sobre la reforma electoral del empresario Claudio X. González y del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, son malas.

Aseguró que "se ha escuchado a todos", pero descartó reunirse con la oposición ante sus propuestas.

"Leí la propuesta que presentó Claudio X. González, bastante mala por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdova, leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima, la verdad todavía no acabo esa. Tienen algo ahí interesante, le propusieron a Pablo (Gómez) que se llevará la elección de jueces para el 28, no el 27 para que no quede todo junto, el INE propuso eso, entonces hay que considerarlo eso", declaró.

Plan México

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Pilgrim´s, empresa global en producción de alimentos, invertirá mil 300 millones de dólares (mdd) en el país entre 2026 y 2030 como parte del Plan México, con lo que se generarán más de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos en los estados de Veracruz, Yucatán, Campeche, Durango, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Resaltó que la inversión de mil 300 mdd de Pilgrim´s, demuestra que invertir en México es seguro, contribuye al Plan México y a la autosuficiencia alimentaria.