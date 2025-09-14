Rechaza vínculos con empresario Saúl Vera

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rechazó vínculos con el empresario Saúl Vera Ochoa, responsable de la concesión del muelle fiscal 289 en el puerto de Tampico, punto de arribo de embarcaciones con combustible de contrabando, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

En un comunicado, el legislador rechazó de manera categórica que exista cualquier vínculo de negocios o de amistad con él.

Asegura que los señalamientos forman parte de una campaña de desinformación que carece de sustento y que busca desacreditar, mediante rumores, el compromiso demostrado a lo largo de décadas con la vida pública del país.