Rechazan abandono de delfines asegurados

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que mantiene monitoreados a nueve delfines que fueron asegurados en las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún, Quintana Roo, esto luego de que en redes sociales cuestionaran la situación de los animales.

Por medio de un video en redes sociales, la procuraduría detalló que las especies “diariamente están bajo cuidado veterinario especializado” con ayuda de sus entrenadores presentes.

Recordó que en octubre de 2025, la propia procuraduría clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún y en dicha acción se aseguraron los nueve ejemplares.