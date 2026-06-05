Rechazan amparo de exrector de la UAEM

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, sufrió un revés jurídico en su intento por frenar una nueva orden de aprehensión en su contra, porque el recurso fue desechado.

Un juzgado de distrito determinó que el recurso legal es improcedente debido a un error técnico en la estrategia de la defensa, y en resolución estableció que los funcionarios señalados por Vera Jiménez en la demanda carecen del carácter de autoridad responsable, ya que sus funciones se limitan a la administración de los Centros de Justicia Penal Federal y no tienen atribuciones legales para librar mandatos de captura.

El acuerdo judicial dictaminó una causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la Ley de Amparo, y aclaró que la facultad exclusiva para emitir órdenes de aprehensión corresponde constitucionalmente a los jueces de control.