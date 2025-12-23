Rechazan aumentos al Impuesto Sobre Nómina

Confederaciones empresariales pidieron a los gobiernos estatales no incrementar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) ni otras cargas locales porque aumentan los costos laborales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtieron que en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León se registran modificaciones directas al Impuesto Sobre Nómina, mientras que Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán plantean otros ajustes e impuestos locales.

A unos días de que se aumente 13 % el salario mínimo en el país, la Concanaco-Servytur dijo que subir el impuesto a las nóminas implica un alza en el costo de contratar y mantenerse en la formalidad.