Rechazan boicot durante visita de Díaz Ayuso a México

Después de que la Comunidad de Madrid acusó boicot a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó estás acciones y aseguró que las actividades de la ciudadana española se desarrollaron en “total libertad”.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”.

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, dijo Gobernación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó su regreso de México por un “clima de boicot” del que culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Crítica

El gobierno de la Comunidad ha criticado la “deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”.

Añadió la secretaria que “en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos”.