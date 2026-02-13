Rechazan clasificación de México como país corrupto

Tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en donde México obtuvo una calificación de 27 puntos en una escala donde cero significa altamente corrupto y 100 poco corrupto, la Secretaría Anticorrupción informó que 54 % de la población en México confía en el Gobierno de México.

Mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) informó que el país ha mostrado avances en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción y en la confianza hacia las instituciones públicas.

El comunicado de la Secretaría presentó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en el año 2023 y de la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Factores que Influyen en la Confianza en las Instituciones Públicas, del año 2024.

Las mediciones muestran datos contrarios a los presentados por Transparencia Internacional, ejemplo de ello, aseguran, son los datos que muestra la Encig 2023, en donde, hubo una mejora en la experiencia ciudadana.

Los resultados de esta encuesta, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 15 de diciembre de ese año, mostraron que la percepción sobre que la corrupción es un problema frecuente disminuyeron de 91.1 % en 2017 a 83.1 % en 2023.

La SAyBG citó que dicha encuesta también mostró una baja en la tasa de prevalencia, que mide el número de personas que experimentaron al menos un acto de corrupción en servicios públicos por cada 100 mil habitantes, con una disminución de 15.7 mil personas en 2019 a 14 mil en 2023.

Asimismo, mostraron una baja en la tasa de incidencia de corrupción, pasando de 30.4 mil actos a 25.4 mil en el mismo periodo.