Rechazan concentrar concesiones de agua

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó concentrar concesiones de agua y aseguró que los títulos que aparecen a su nombre en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) no pertenecen al titular del Ejecutivo estatal, sino que están vinculados a herencias familiares y a procesos de regularización previstos en la ley.

A través de una carta firmada por el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Francisco Cuéllar Cardona, el gobierno del mandatario señaló que ninguna de las concesiones mencionadas en la nota publicada por El Universal “Políticos acumulan concesiones de agua que equivalen a más de 2 mil albercas olímpicas al año”, ha estado “registrada jurídicamente” a su nombre.

Patrimonio familiar

En el escrito, el gobierno de Tamaulipas argumenta que las concesiones ubicadas en Guanajuato dejaron de formar parte del patrimonio familiar hace aproximadamente seis años, luego de que los terrenos, propiedad del padre del gobernador y posteriormente heredados a su madre, fueron vendidos.

Respecto a los títulos localizados en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el equipo del gobernador indicó que estos pertenecieron a su padre, fallecido hace 15 años, y que el trámite corresponde a una regularización sucesoria.

De acuerdo con la revisión realizada por El Universal, el nombre de Américo Villarreal Anaya aparece en el Registro Público de Derechos de Agua asociado a siete concesiones de agua para usos agrícolas y pecuarios, con un volumen total de 381 mil 951 metros cúbicos anuales, cinco de ellas en Tamaulipas y dos en Guanajuato, registradas entre 1998 y 2025.