Los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se sumaron a la consideración de los diputados federales del oficialismo y rechazaron el exhorto que los expresidentes del entonces IFE y el INE hicieron al Congreso de nombrar lo antes posible una nueva presidencia del organismo.

En entrevista al terminar la sesión de este jueves, la consejera presidenta, Blanca Cruz, aseguró que sus 15 años de experiencia en el ámbito electoral le valen para quedarse al frente del organismo hasta que la Cámara de Diputados decida tomar esa decisión y ellos respetarán la misma cuando llegue.

“No es una decisión que está en una persona, como tampoco fue decisión de una persona que yo esté de manera provisional al frente del órgano colegiado. Realmente, tengo 15 años en esta materia, tengo experiencia en la conducción de estos procesos. Además, no estoy sola, estoy con otras nueve personas afrontando este reto.

“(...) Nosotros no hemos tenido ningún contratiempo en los trabajos institucionales y no es algo que nos tenga a nosotros como tema pendiente, porque no es nuestra competencia, somos muy respetuosos de la soberanía del Poder Legislativo”, dijo.

Llamado es absolutamente irresponsable

En entrevista aparte, la consejera Carla Humphrey calificó el planteamiento de los expresidentes del IFE y del INE —que llamaron al Congreso a nombrar “lo antes posible y con amplio consenso” una nueva presidenta— como “absolutamente irresponsable”, pues ellos argumentaron que el organismo perdió legitimidad tras el escándalo de corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei.

Posicionamiento

El miércoles, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova exigieron, a través de un posicionamiento, a la Cámara de Diputados que nombre cuanto antes y con amplio consenso a una nueva presidenta del INE.

En su oportunidad, Luis Carlos Ugalde señaló que no nombrar una nueva presidencia del INE y dejar el interinato de la consejera Blanca Yassahara Cruz García solo agravaría la crisis.