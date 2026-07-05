Rechazan contradicciones en muerte de tigre Kenzo en rescate

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, rechazaron que haya contradicciones por el operativo de rescate donde murió el tigre de bengala “Kenzo” luego de que le dispararon para “contener la agresión” del felino contra el equipo veterinario que buscaba sedarlo.

A través de un comunicado, el organismo a cargo de Mariana Boy Tamborrell, expresó su respaldo a las autoridades federales y locales que participaron en la búsqueda y localización del animal que huyó el 27 de junio del Animal Experience México, un centro de conservación y protección de vida silvestre que ahora permanece en clausura total temporal.

El escape del tigre de bengala fue reportado el pasado sábado 27 de junio por la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, quien difundió un video en sus redes sociales alertando a la población. En su reciente comunicado, la Profepa y el propio municipio aseguran que el ejemplar se escapó el “sábado 28 de junio por la tarde-noche”.

Sin embargo, detallaron que el tigre intentó “atacar al médico” que le disparó el dardo sedante, y en respuesta ante la reacción del felino, las autoridades de seguridad “contuvieron la agresión con un arma de fuego”.

En su escrito, la autoridad ambiental sostiene que “el agente que acompañó al equipo de contención salvó la vida del veterinario”.